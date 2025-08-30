Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırmasının ardından, takımın başına yeniden Sergen Yalçın’ı getirdi. Hem futbolcu hem de teknik direktör olarak siyah-beyazlı kulüple önemli başarılara imza atan Yalçın, anlaşmanın ardından vakit kaybetmeden Nevzat Demir Tesisleri’ne geçti.

İLK KARAR: İKİ FUTBOLCUYLA YOLLAR AYRILIYOR

Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala göreve başlayan Sergen Yalçın, kadro planlamasına yönelik ilk adımlarını attı. Teknik heyetle yapılan görüşmelerin ardından, takımdan ayrılması yönünde karar verilen isimler Jonas Svensson ve Joao Mario oldu.

RAPORU SUNDU

Teknik direktör Sergen Yalçın, iki futbolcunun da kadro planlamasında yer almadığını yönetime iletti. Bu gelişmenin ardından Jonas Svensson ve Joao Mario ile yolların ayrılması için işlemler başlatıldı.