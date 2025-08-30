30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye genelinde düzenlenen çeşitli törenlerle kutlanıyor. Ankara'daki kutlamalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Anıtkabir ziyaretiyle başladı.

DEVLET ERKANI ANITKABİR’DE

Ziyarette, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bakanlar, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi parti temsilcileri ve bürokratlar yer aldı.

ÇELENK BIRAKILDI, İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kapsamında Atatürk'ün mozolesine ay-yıldız motifli çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene katılan devlet erkânı daha sonra Misak-ı Millî Kulesi'ne geçti.

ERDOĞAN’DAN ÖZEL DEFTERE MESAJ

Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şu ifadeleri yazdı:

“Aziz Atatürk, bugün milletçe büyük zaferin 103. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Anadolu'yu ebedi ve ezeli vatanımız olarak tescillediğimiz büyük zaferin kazanılmasına vesile olan zatıalinizle birlikte silah arkadaşlarınızı, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. Müstevli emeller taşıyanlar bundan bir asır önce olduğu gibi bugün de boş durmamakta sinsi hesaplar peşinde koşmaktadır. Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri almaktadır. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti, emin ve ehil kadroların riyasetinde tam bir emniyet içindedir. Ruhun şad olsun.”

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ’NDE TEBRİKLERİ KABUL EDECEK

Anıtkabir töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek.

HARP OKULU TÖRENİ VE ZAFER KONSERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’ne katılacak. Program, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ile sona erecek.