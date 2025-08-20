Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 vergilendirme dönemine ilişkin en çok gelir vergisi ödeyen mükellefleri duyurdu. Listenin ilk sırasında savunma sanayii alanındaki çalışmalarıyla bilinen Selçuk Bayraktar yer aldı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2 milyar 767 milyon 587 bin 718 lira gelir vergisi ödeyerek Türkiye'nin vergi rekortmeni oldu. İkinci sıraya, 2 milyar 528 milyon 619 bin 921 lira vergi ödeyen kardeşi Lütfü Haluk Bayraktar yerleşti.

KOÇ AİLESİ DE LİSTEDE

Listenin dördüncü sırasında 757 milyon 755 bin 302 lira vergi ödeyen iş insanı Mustafa Rahmi Koç bulunurken, Mehmet Ömer Koç 356 milyon 169 bin 109 lira ile 12’nci sırada yer aldı. İlk 10’da dikkat çeken diğer isimlerden biri de 372 milyon 720 bin 505 lira vergi ödeyen Erman Ilıcak oldu.

Açıklanan listede çok sayıda mükellefin isminin ise kamuoyuyla paylaşılmasını istemediği belirtildi.

5 MİLYONDAN FAZLA MÜKELLEF BEYANNAME VERDİ

2024 yılı içinde Türkiye genelinde 5 milyon 132 bin 895 mükellef gelir vergisi beyannamesi sundu. Bu beyannamelerde toplam 1 trilyon 407 milyar 889 milyon 486 bin 11 TL matrah beyan edildi. Söz konusu matrah üzerinden 418 milyar 465 milyon 820 bin 799 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Her bir mükellef ortalama 274 bin 288 TL matrah beyan ederken, ortalama 81 bin 526 TL gelir vergisi ödemesi tahakkuk ettirildi.

VERGİ REKORTMENLERİNİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI

En fazla gelir vergisi ödeyen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı da paylaşıldı. İlk sırada 75 mükellef ile İstanbul yer aldı. Ankara’dan 10, İzmir’den 6, Gaziantep’ten 5, Eskişehir’den 2, Bursa ve Karabük’ten ise birer mükellef listeye girdi.