Portekiz temsilcisi Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı için İstanbul’a geldi. Kafilede, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu da yer aldı. Futbolcuların havaalanından yayımlanan görüntülerinde Aktürkoğlu’nun da yer aldığı görüldü.

26 yaşındaki oyuncu, Benfica ile birlikte İstanbul’a iniş yaptı. Benfica, maç öncesi son antrenmanını 19 Ağustos Salı günü saat 19.00’da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirecek.

FENERBAHÇE MASADA: YENİDEN TEKLİF YAPILDI

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferi için daha önce sunduğu 22 milyon 500 bin euro bonservis + 2 milyon 500 bin euro bonus içeren teklifini yeniden gündeme aldığı öne sürüldü. Benfica’nın oyuncuyu Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde oynatması sonrası, sarı-lacivertlilerin teklifinde fiyat düşüşüne gittiği belirtildi.

“KEREM BURADA MUTLU” DEDİ, ANLAŞMA SAĞLANDI

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, milli oyuncunun takımdaki durumuna ilişkin, “Kerem Aktürkoğlu burada mutlu” açıklamasında bulundu. Ancak Fenerbahçe'nin oyuncu ile anlaştığı ve transferin bu hafta içinde sonuçlandırılmasının planlandığı ifade edildi.

PLAN: KOCAELİ MAÇINA YETİŞTİRMEK

Sarı-lacivertlilerin hedefi, transferin gerçekleşmesi halinde Kerem Aktürkoğlu’nu Süper Lig’de oynanacak Kocaeli maçına yetiştirmek. Oyuncunun kısa süre içinde takıma katılması bekleniyor.