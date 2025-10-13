Sedat Peker hakkında sosyal medyada ağır ithamlarda bulunan "Ömer Bal" isimli kişi, Batman'da silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna iki kurşun isabet eden Bal hastaneye kaldırıldı. Bal'ın daha önce yayımladığı videoda Peker'e yönelik sert ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

Bir süredir Türkiye'ye döneceği konuşulan Sedat Peker'e yönelik sosyal medyada ağır ithamlarda bulunan, "Ömer Bal" ismini kullanan bir kişi, Batman'da silahlı saldırıya uğradı.

İKİ KURŞUN İSABET ETTİ

Saldırı sırasında şahsa iki kurşunun isabet ettiği öğrenildi. Silahlı saldırının ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ömer Bal hastaneye kaldırılırken, saldırganların kaçtığı bildirildi.

AĞIR İFADELER KULLANMIŞTI

Silahlı saldırıya uğrayan şahıs, daha önce çektiği bir videoda Sedat Peker için ağır ithamlar kullanarak "Sedat Peker kim ki siz onun sesini kullanıyorsunuz? Siz onun türkülerini kullanıyorsunuz. Ne çabuk unuttunuz 18 yaşını doldurmayan kızlara tecavüz ettiğini? Ahmak herifler, cahil insanlar. Akım olmuş diye 3-5 tane beğeni için siz onun sesini kullanıyorsunuz. Yazıklar olsun oğlum, yazıklar olsun size" demişti.