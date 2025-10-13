Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Ağustos 2025 cari denge verilerine göre, Türkiye 5,5 milyar dolarlık cari fazla verdi. Bu, bugüne kadar aylık bazda elde edilen en yüksek cari fazla olarak kayıtlara geçti.

ŞİMŞEK: "İYİLEŞME 37,6 MİLYAR DOLAR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, cari dengede sağlanan iyileşmeye dikkat çekti. Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ağustosta 5,5 milyar dolar ile tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik. Böylece yıllık cari açık 18,3 milyar dolara gerilerken 2023 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 37,6 milyar dolar oldu.”

DIŞ FİNANSMAN İHTİYACI GERİLİYOR

Cari dengedeki bu gelişmenin dış kaynak ihtiyacına etkisine de değinen Şimşek, dış finansman gereksiniminin azaldığını belirtti. Açıklamasında şu değerlendirmeye yer verdi:

“Cari açıktaki bu iyileşme ülkemizin dış finansman ihtiyacını azaltıyor. Nitekim 2023 yılı Haziran ayında milli gelire oranla yüzde 23 olan brüt dış finansman ihtiyacının, 2025’te yaklaşık yüzde 17’ye gerileyeceğini öngörüyoruz.”

MAKRO FİNANSAL DAYANIKLILIK VURGUSU

Bakan Şimşek, döviz ihtiyacındaki azalmayla birlikte dış finansmana erişimin kolaylaştığını ve yüksek rezervlerin etkisiyle makroekonomik dayanıklılığın güçlendiğini ifade etti.