Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan burs ve kredi desteği için başvuru süreci başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için burs ve öğrenim kredisi almak isteyen öğrenciler, başvurularını 13-17 Ekim tarihleri arasında e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirecek.

Burs ve kredi desteği; lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde eğitim gören öğrencilere yönelik olarak veriliyor. Öğrenciler, bu destekle hem eğitim giderlerini karşılayabilmeyi hem de yaşadıkları şehirlerdeki yaşam giderlerini daha kolay yönetebilmeyi amaçlıyor.

BAKAN BAK’TAN DUYURU

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başvuruların başladığını bildirdi. Bakan Bak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Gençler; GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları an itibarıyla başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 17 Ekim saat 23.59’a kadar gerçekleştirebilirsiniz. Her zaman söylediğimiz gibi: #GSBHEPYANINDA!”

BURSLARIN TUTARI ARALIK'TA NETLEŞECEK

KYK burs ve kredi ücretleri her yıl yeniden belirleniyor. 2025 yılı içerisinde yapılan son düzenleme ile lisans öğrencilerine verilen burs ve kredi miktarı 3 bin lira olarak belirlendi. Yeni zam oranlarının Aralık ayında açıklanması bekleniyor.

Olası zam oranlarına göre burs tutarları şu şekilde hesaplandı:

Yüzde 30 zam ile 3 bin 900 lira

Yüzde 40 zam ile 4 bin 200 lira

Yüzde 50 zam ile 4 bin 500 lira

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları, e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Sisteme giriş yapan öğrenciler, arama çubuğuna "Gençlik ve Spor Bakanlığı" veya "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" yazarak ilgili başvuru ekranına ulaşabiliyor.

Başvuru sürecinde adaylardan kişisel bilgiler, eğitim bilgileri ve aile durumu gibi çeşitli alanlarda bilgi girişi yapmaları isteniyor. Formu eksiksiz dolduran öğrenciler, başvuru yap butonuna tıklayarak işlemlerini tamamlayabiliyor.