Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), son kaynak tedarik tarifesi kapsamında destek verilen yıllık tüketim sınırını 5 bin kilovatsaatten 3 bin kilovatsaate düşürmeye hazırlanıyor. Bu karar doğrultusunda, yıllık 3.000 kWh üzeri elektrik tüketen haneler elektriği gerçek maliyetine yakın bir fiyattan ödemeye başlayacak.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, geçen yıl gündeme gelen son kaynak tedarik tarifesinin 2024 yılı şubat ayı itibarıyla uygulamaya alındığını belirterek, "5 bin kWh üzeri tüketim yapan mesken aboneleri, kamu sübvansiyonundan yararlanamıyor. Yeni düzenleme bu sınırı 3 bin kWh’ye düşürecek" dedi.

TARİFE OCAK 2026’DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni tarife sisteminin 1 Ocak 2026 itibarıyla devreye alınması planlanıyor. Değişikliklerin Şubat 2026'da kesilecek elektrik faturalarına yansıması bekleniyor.

Uzmanlara göre düzenleme, Türkiye genelindeki mesken abonelerinin yaklaşık yüzde 15’ini doğrudan etkileyecek. Elektrik faturalarında ortalama yüzde 60’lık bir artış öngörülüyor.

FATURALARDA BÜYÜK ARTIŞ

Yeni tarifeyle birlikte aylık 250 kilovatsaat elektrik tüketen bir hane, mevcut durumda 662 TL fatura öderken, 2026 yılında bu tutar yüzde 124 artışla 1.483 TL’ye çıkacak. Aynı şekilde, 973 TL olan fatura 2.137 TL’ye, 1.128 TL olan fatura ise 2.462 TL’ye ulaşacak.

KİMLER DESTEK ALMAYA DEVAM EDECEK?

Yeni sistemde bazı kullanıcı grupları destek kapsamı dışında bırakılmayacak. Bu gruplar destekten yararlanmaya devam edecek: