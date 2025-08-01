Galatasaray, yeni sezon öncesi kaleci arayışları kapsamında Manchester City forması giyen Ederson ile masaya oturdu. Ancak İngiliz kulübünün yüksek bonservis beklentisi sebebiyle görüşmeler sona erdirildi. Haluk Yürekli'nin aktardığına göre, Manchester City, Ederson için 20 milyon euro talep etti ve bu bedelde indirime gitmeyi kabul etmedi.

TRANSFER RAFA KALDIRILDI

Transfer sürecinde indirim ihtimaline güvenen Galatasaray, bu beklentinin karşılık bulmaması üzerine Ederson'dan vazgeçti. Brezilyalı kalecinin artık sarı-kırmızılılar için birinci öncelik olmadığı bildirildi.