Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelede Galatasaray, güçlü rakibi Liverpool karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı. Maçın tek golü, 16. dakikada Victor Osimhen’in penaltıdan kaydettiği golle geldi. Liverpool, ikinci yarıda baskısını artırsa da Galatasaray savunmasını geçemedi. İngiliz ekibi, maçın son bölümlerinde kazandığı penaltı hakkını VAR kararıyla kaybetti.

Maçta Liverpool’un iki önemli oyuncusu sakatlanarak oyunu terk etti. Bu sonuçla Galatasaray, grubunda kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı.

CHELSEA’DEN MOURINHO’YA TEK GOLLÜ DARBE

Mourinho’nun teknik direktörlüğünü yaptığı Benfica, deplasmanda eski takımı Chelsea ile karşılaştı. Stamford Bridge’de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Maçın tek golü, Richard Rios’un kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi.

Karşılaşma boyunca dengeli bir oyun sergilenirken, Chelsea taraftarları eski teknik direktörleri Mourinho’ya yoğun ilgi gösterdi. Ancak skor tabelası, Londra ekibinin galibiyetiyle sonuçlandı.

DEVLERDEN FARKLI GALİBİYETLER

Gecede sahne alan diğer büyük kulüplerden Real Madrid, Bayern Münih, Marsilya ve Inter, rakiplerini farklı skorlarla mağlup etti. Atletico Madrid ise sahasında E. Frankfurt’u 5-1 yendi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 2. HAFTA SONUÇLARI