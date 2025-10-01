Türkiye'de doğum oranlarının düşmesi üzerine hükûmet, nüfus yapısını korumak amacıyla yeni bir yasal düzenleme hazırladı. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, kadın memurlar için mevcutta 16 hafta olan doğum izni süresi, taslak çalışmayla 24 haftaya çıkarılacak. Yeni düzenlemeye göre, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta analık izni kullandırılacak.

Çoğul gebeliklerde doğum öncesi izin süresine eklenen 2 haftalık süre ise korunacak.

BABALIK İZNİ 15 GÜNE UZATILIYOR

Taslağa göre, babalık izni de artırılacak. Hâlen 10 gün olan bu süre, düzenlemeyle birlikte 15 gün olacak. Ayrıca işçi statüsündeki çalışan babalar için 15 gün ücretsiz izin hakkı tanınması öngörülüyor.

KORUYUCU AİLELERE YENİ HAKLAR

Taslakta koruyucu aileler için de özel düzenlemeler yer alıyor. 3 yaşını doldurmamış bir veya birden fazla çocuğu koruyucu aile olarak teslim alan devlet memurları, çocukla ilk temas sürecini sağlıklı geçirebilmeleri için 15 gün izin kullanabilecek.

NÜFUS POLİTİKASINA YÖNELİK ÖNLEM

Taslağın gerekçesinde, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler ölçütlerine göre “çok yaşlı nüfus” statüsüne girmeye başladığı belirtildi. Bu çerçevede yapılan düzenlemenin hem doğum oranlarını teşvik etmeye hem de aile kurumunu güçlendirmeye yönelik olduğu vurgulandı.

KORUYUCU AİLELİĞE TEŞVİK VURGUSU

Düzenleme gerekçesinde ayrıca, koruyucu aile sayısının artırılmasının hedeflendiği ifade edildi. Bu kapsamda, çocukların kurumlar yerine aile ortamında büyümesinin önemine dikkat çekildi. Yeni haklarla birlikte, koruyucu ailelerin çocukla daha fazla vakit geçirmesinin ve sağlıklı bağlar kurmasının sağlanması amaçlanıyor.