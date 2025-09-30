İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding ve Ciner Grubuna bağlı şirketler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir karar aldı. Soruşturmada, Can Holding A.Ş. ile Ciner Grubu bünyesindeki Park Holding A.Ş. arasında mali ve ticari ilişkilerin bulunduğu, bu ilişkiler aracılığıyla suçtan elde edilen gelirlerin aklandığına dair kuvvetli şüphe oluştuğu belirtildi.

TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Soruşturma kapsamında daha önce kayyum atanan şirketlere ek olarak, aktif faaliyet gösteren bazı şirketlerin daha belirlenmesi üzerine, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği yeni bir karar aldı. Bu kararla birlikte söz konusu şirketlerin yönetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak görevlendirildi.

LİSTEDE KASIMPAŞA SPOR KULÜBÜ DE VAR

Kayyum atanan şirketler arasında Süper Lig’de mücadele eden Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. de yer aldı. Şirketin sahibi olarak bilinen Turgay Ciner’in bağlantılı olduğu grup şirketleri de karar kapsamında bulunuyor.

KAYYUM ATANAN ŞİRKETLERİN TAM LİSTESİ

Soruşturma kapsamında kayyum atanan şirketler şu şekilde sıralandı:

CAN HOLDİNG BÜNYESİNDE

Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. A.Ş.

Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. A.Ş.

Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. A.Ş.

Turktab Tütüncülük Gıda ve İçecek San. Tic. Paz. A.Ş.

Turktab Gıda Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. A.Ş.

Turktab Global Tobacco Sigara ve Tütün Paz. A.Ş.

Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. A.Ş.

Nargıll Tütün Mam. San. Tic. A.Ş.

CİNER GRUBU BÜNYESİNDE