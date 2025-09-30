İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla eski tip sürücü belgelerinin kullanım süresine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Bakan Yerlikaya, halen 2 milyondan fazla kişinin eski tip sürücü belgesi kullandığını belirterek, bu belgelerin 31 Ekim 2025 tarihinden sonra geçersiz olacağını duyurdu.

İNDİRİMLİ ÜCRETLER DE SONA ERİYOR

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Eski tip SÜRÜCÜ BELGELERİNİN yenilenmesi için SON TARİH: 31 Ekim 2025.

Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli 'harç değerli kağıt' ve 'hizmet bedelinden' YARARLANAMAYACAKTIR."

TEMMUZDA YOĞUNDU, EYLÜLDE DÜŞTÜ

Yılın ikinci yarısında sürücü belgesi yenileme başvurularındaki değişim de dikkat çekti. Temmuz ayında 1 milyon 424 bin 516 kişi başvuruda bulundu. Bu dönemde günlük ortalama 64 bin 750 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.

Ağustos ayında ise başvuru sayısı 96 bin 134’e gerilerken, günlük ortalama işlem sayısı 4 bin 577’ye düştü. Eylül ayında ise 60 bin 703 başvuru yapıldı, günlük ortalama değişim sayısı 2 bin 890 oldu.

2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ HALA ESKİ EHLİYET KULLANIYOR

Bakanlık verilerine göre, halen 2 milyon 33 bin 472 kişi eski tip sürücü belgesiyle araç kullanıyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya, vatandaşlara çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim."