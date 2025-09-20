Rize'de gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, başta Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin olmak üzere birçok ilçede sele neden oldu. Derelerin su seviyesinin yükselmesi sonucu taşkınlar meydana geldi. Ardeşen'e bağlı Tunca beldesindeki bazı evlerde mahsur kalan kişiler iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerinde de su seviyesinin yükselmesi sonucu su baskınları yaşandı.

AYDER YAYLASI YOLU KAPANDI

Heyelan nedeniyle Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolu ulaşıma kapandı. Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolunun Şenyamaç köyü mevkisinde bulunan köprü, su seviyesinin artması sonucu çöktü. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Şenyamaç köyünde işletme sahibi olan Ali Navdar, olayla ilgili olarak, "Sabah 04.00 gibi büyük bir gürültüyle köprünün çöktüğünü gördük. Herhangi bir can kaybı olmadı. O anda kimse yoktu köprüde çünkü. AFAD, jandarma güvenlik şeridi ile köprüyü kapattılar. Köprü, güvenlik şeridi çekildikten sonra çöktü." dedi.

TRAFİK KAZASINDA SIKIŞAN 5 KİŞİ KURTARILDI

AFAD Rize İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kalkandere ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde meydana gelen trafik kazasında 5 kişinin araç içinde sıkıştığı belirtildi. Bölgeye sevk edilen AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 5 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

SEL SULARINDAN KAÇANLAR TESİSLERE SIĞINDI

Ardeşen'e bağlı Deremezra köyü ve Tunca beldesinde araçlarıyla seyir halindeyken sel sularına kapılma tehlikesi geçiren 9 kişi, çevredeki ev ve tesislere sığındı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, bu kişileri güvenli bölgelere tahliye etti. Fındıklı ilçesinde ise su seviyesinin kritik seviyeye ulaşması sebebiyle 15 aile tedbir amaçlı olarak tahliye edildi.

269 PERSONEL VE 80 ARAÇLA MÜDAHALE SÜRÜYOR

İkizdere-Ovit Tüneli yolunda meydana gelen kısmi heyelanın ardından yol ulaşıma açıldı. Ancak İyidere-İkizdere-İspir yolunun Kayabaşı mevkisinde İkizdere istikameti ve Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolu trafiğe kapalı durumda.

AFAD, 112 Acil Sağlık, Karayolları, DSİ, jandarma, polis, itfaiye, İl Özel İdaresi, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 269 personel ve 80 araç ile sahada müdahale faaliyetleri sürdürülüyor.

24 SAATTE 161 KİLOGRAM YAĞIŞ KAYDEDİLDİ

Rize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, son 24 saatte Rize genelinde metrekareye 75 kilogramın üzerinde yağış düştü. En fazla yağış, 161 kilogram ile İkizdere ilçesindeki Çağrankaya Yaylası'na kaydedildi. Bunu, Güneysu-Handüzü Yaylası 132.9 kilogram ve Andon 127 kilogramla izledi. Yağış il genelinde aralıklarla devam ediyor.