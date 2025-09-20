İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma çerçevesinde, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren 9 şirkete daha kayyum atandı. Soruşturmanın detayları hakkında resmi makamlarca açıklama yapılmazken, kayyum kararıyla birlikte ilgili şirketlerin yönetimi devlet kontrolüne geçti.
KAYYUM ATANAN ŞİRKETLERİN LİSTESİ
Başsavcılık tarafından kayyum atanan şirketlerin isimleri şu şekilde açıklandı:
-
Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ
-
ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ
-
Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ
-
Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti
-
Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti
-
Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ
-
MCN Petrol AŞ
-
Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ
-
Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ
ÖNCEKİ ATAMALARA EK YAPILDI
Soruşturma sürecinde daha önce de Can Holding bünyesindeki bazı şirketlere kayyum atanmıştı. Son kararla birlikte bu sayı artmış oldu. Kararın, yürütülen adli işlemler doğrultusunda alındığı belirtildi.