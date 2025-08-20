Real Madrid, 2025/26 La Liga sezonuna Osasuna galibiyetiyle başladı. Santiago Bernabeu’da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazanarak lige 3 puanla giriş yaptı. Maçta genç yıldız Arda Güler 90 dakika sahada kaldı.
MBAPPÉ’DEN SEZONUN İLK GOLÜ
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci devrede tempo arttı. 51. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Kylian Mbappé, hata yapmadı ve takımını öne geçirdi: 1-0.
ARDA GÜLER’DEN ETKİLİ OYUN
Maça ilk 11’de başlayan Arda Güler, etkili bir performans ortaya koydu. 62. dakikada ceza sahası dışından çektiği şut az farkla dışarı çıktı. Oyundan ise 90. dakikada çıkarak yerini Ceballos’a bıraktı.
OSASUNA 10 KİŞİ TAMAMLADI
Osasuna, karşılaşmanın son anlarında sahada 10 kişi kaldı. 90+4. dakikada Bretones, yaptığı sert faul sonrası doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
MAÇTAN DİĞER DAKİKALAR
-
44. dakika: Vinicius Jr., ceza sahasında rakibiyle girdiği mücadele sonrası penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi.
-
25. dakika: Mbappé, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda top kalecide kaldı.
-
6. dakika: Carreras, uzak mesafeden kaleyi yokladı ancak isabet bulamadı.
Real Madrid, aldığı bu galibiyetle lige moralli bir başlangıç yaparken, Osasuna puansız haftayı kapattı.