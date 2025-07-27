CVS Havakent ve CVS Portföy tarafından hazırlatılan “Gayrimenkul Değerlemesi Sorunsalı: Vergi Kaybı ve Eksik Sigorta” başlıklı raporda, gayrimenkul alım-satım işlemlerinde tapu bedeli ile gerçek satış fiyatı arasındaki farkın, kamuya yılda 25 milyar doları aşan kayba neden olduğu belirtildi. Raporda, Prof. Dr. Emre Alkin ve Prof. Dr. Kerem Alkin’in analizlerine yer verildi.

TAPU HARÇLARINDA DÜŞÜK PAY

Raporda, son dört yılda konut fiyatlarında büyük artış yaşanmasına rağmen, tapu harçlarının vergi gelirleri içindeki payının azaldığına dikkat çekildi. Mevcut sistemin yalnızca kamu gelirlerinde değil, kentsel dönüşüm ve konut yenileme projelerinde de yavaşlamaya yol açtığı ifade edildi. Ayrıca, düşük bedellerle düzenlenen sigorta poliçelerinin, afet sonrası mağduriyetleri artırdığı bildirildi.

38 MİLYON KONUT DÜŞÜK BEDEL ÜZERİNDEN VERGİLENDİRİLİYOR

Tulpar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş, “Türkiye’de yılda 1,5 milyon konut satılıyor. Tapuda gösterilen rayiç bedelle gerçek satış fiyatı arasındaki fark, yalnızca konut satışlarında 6 milyar dolarlık kayıp doğuruyor. 38 milyon konutun düşük bedel üzerinden vergilendirilmesi 8 milyar dolarlık, imarlı arazilerde ise 5 milyar dolarlık kayba yol açıyor.” dedi.

Çavuş, sistemin kamu maliyesi, konut erişimi ve sigorta süreçlerinde dengesizlik oluşturduğunu ifade ederek, şeffaf ve sürdürülebilir bir ekspertiz sistemine ihtiyaç olduğunu söyledi.

"VERGİ PAYI İKİ KATINA ÇIKABİLİR"

Prof. Dr. Emre Alkin, “Tapu değeri ile gerçek satış bedeli arasındaki fark ortadan kaldırıldığında, gayrimenkul vergilerinin toplam içindeki payı iki katına çıkabilir. Mevcut sistemin kamuya maliyeti yaklaşık 25 milyar dolar. Bu durum sigorta sisteminde de ciddi aksaklıklara yol açıyor.” şeklinde konuştu.

DÜZENLEME SİNYALİ VERİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada gerçek satış bedeli üzerinden tapu harcı alınması gerektiğini belirterek, “Bu düzenleme ile haksızlığı ve adaletsizliği gidermiş olacağız.” ifadelerini kullanmıştı.