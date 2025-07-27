Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yangınların kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

BURSA’DA 1 SOSYAL TESİS VE 2 KONUT ZARAR GÖRDÜ

Murat Kurum, Bursa’nın Kestel ve Gürsu ilçelerinde bir sosyal tesis, iki konut ve iki deponun ağır hasar gördüğünü belirtti. Bu bölgelerde ekiplerin saha çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.

EN ÇOK HASAR KARABÜK’TE

Hasar tespit sonuçlarına göre, Karabük’te 59, Sakarya’da 12, Bilecik’te 16, Uşak’ta 9 ve Antalya’da 3 olmak üzere toplamda 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildi. Bu birimlerden 68’inin konut olduğu bilgisi paylaşıldı.

“YARALARI SARACAĞIZ”

Bakan Kurum, açıklamasının sonunda, “Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Çalışmalarımız tamamlandığında vakit kaybetmeden yaraları saracağız.” ifadelerine yer verdi.