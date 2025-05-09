Terör örgütü PKK, 12. kongresini 5-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, kongrenin barış ve demokratik toplum çağrısı çerçevesinde toplandığı belirtildi. Kongrede alınan kararların kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram, canlı yayında şu ifadeleri aktardı:

“Yapılan açıklamada; barış ve demokratik toplum çağrısı üzerine kongrenin toplandığı ifadesi yer aldı. Öcalan'ın çağrısında kongrenin toplanması gerektiği belirtildi. PKK çağrının gerekenlerini yerine getireceğini duyurdu. Açıklamada, 'Tarihi öneme sahip kararlar aldık' açıklamasına yer verildi.”

DEM PARTİ SÖZCÜSÜ DOĞAN’DAN KONGREYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, kongre öncesinde yaptığı açıklamada, söz konusu duyurunun kısa süre içinde yapılmasını beklediklerini belirtmişti.

“PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu tarihi adımı önemle bekliyoruz. Üzerimize düşen sorumluluğu kararlılıkla yaparız. Adımın sonrası önemli, siyasete önemli görevler düşüyor.”

SÜRECİN ARKA PLANI

‘Terörsüz Türkiye’ süreci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı grup toplantısında sarf ettiği ifadelerle gündeme gelmişti. Bahçeli, konuşmasında PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın örgütü sonlandırması gerektiğini belirtmişti.

“Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.” sözleri, sürecin başlangıcına işaret eden gelişmeler arasında yer aldı.