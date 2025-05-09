Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında İstanbul Valiliği’nde “Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantıya, Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, İstanbul Valisi Davut Gül, TOKİ Başkanı Levent Sungur, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, vali yardımcıları ve 39 ilçenin belediye başkanları katıldı.

BAKAN KURUM: “600 BİN KONUTUN ACİL DÖNÜŞMESİ GEREKİYOR”

Toplantıda konuşan Bakan Murat Kurum, Türkiye’nin büyük bölümünün deprem riski altında olduğunu belirtti.

“Türkiye; yüzlerce yıldır yerin altında sessizce bekleyen deprem gerçeğiyle birlikte yaşamaktadır. Çünkü bu vatanın coğrafi büyüklüğünün yüzde 66’sı deprem riski altındadır. Nüfusumuzun yüzde 71’i bu riskli bölgelerde hayat sürmektedir. Bu riskli bölgelerin en başında da İstanbul’umuz gelmektedir.”

Bakan Kurum, 2025 yılı itibarıyla İstanbul’da 8 milyon 70 bin ev ve iş yerinin bulunduğunu, bunlardan 3 milyon 393 bininin 2000 yılı ve öncesinde inşa edildiğini ifade etti.

“2000 yılındaki bina stokuna baktığımızda İstanbul’un tamamı riskliyken; yaptığımız düzenlemeler, mevzuat değişiklikleri ve inşa çalışmalarıyla; bugün İstanbul’un yüzde 60’ı güvenli hale gelmiş durumda. Ancak halen acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var.”

AVRUPA’DAN DEPREM HİBESİ

İstanbul’u depreme karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) ile Türkiye Cumhuriyeti arasında iki anlaşma imzalandı. Resmî Gazete’de yayımlanan anlaşmalarla, İstanbul’daki altyapı projelerine toplam 1,8 milyon euro hibe desteği sağlanacak.

Hibeler, AKKB’nin 2023 yılında kurduğu Afet Önleme ve İyileştirme Fonu (DPRF) üzerinden finanse edilecek. Anlaşmalara göre, İstanbul’daki afetlere dayanıklı altyapı projeleri için 1,5 milyon euro’ya kadar teknik destek ve gönüllü eğitim faaliyetlerinin finansmanı sağlanacak.

Ayrıca, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında da Türkiye, 300 bin euro tutarında ek hibe alacak. Bu hibeler, kamu altyapılarının güçlendirilmesi ve afet öncesi hazırlık faaliyetlerinde kullanılacak.