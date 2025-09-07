CHP’de 15 Eylül’de görülecek kurultay davası öncesi önemli bir temas yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü duyurdu. Görüşmenin ayrıntılarını Sözcü Gazetesi’ne anlatan Özel, bazı dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"KAYYUMLUĞU KABUL ETMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Özel, mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin’in Kılıçdaroğlu’ndan randevu alamadığını belirtti. CHP lideri, “Bundan sonra ben kendisinin kayyumluğu kabul etmesine ihtimal vermem” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Eskileri yeniler hep beraber partimize sahip çıkacağız” dedi.

15 EYLÜL DAVASI BEKLENİYOR

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin dava, 15 Eylül’de görülecek. 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kurultayda Divan Başkanlığı görevini üstlenen Ekrem İmamoğlu ve bazı şüphelilerin, oy kullanan delegelere yönelik usulsüzlük yaptığı iddia edilmişti.

Bu süreçte, partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, davadan “mutlak butlan” kararı çıkması durumunda CHP Genel Başkanlığı’na dönebileceği yönünde mesaj vermişti. Bu açıklama, parti içinde yeni tartışmaları beraberinde getirmişti.

BENZER BİR SONUÇ İHTİMALİ

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesinin ardından bazı hukukçular, CHP 38. Olağan Kurultayı ile ilgili davanın da benzer bir sonuca varacağını öne sürdü.

Gözler şimdi, 15 Eylül’de yapılacak duruşmada olacak.