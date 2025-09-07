Fenerbahçe Spor Kulübü’nde eylül ayında gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulda aday olan mevcut başkan Ali Koç, yeni yönetim kurulu listesini açıkladı.
ADAY LİSTE YÜKSEK DİVAN KURULU'NA SUNULDU
Ali Koç’un yönetim listesi, kampanya sayfasının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Açıklamaya göre, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’na teslim edilen aday listesinde toplam 20 isim yer aldı.
LİSTEDEKİ İSİMLER
Yönetim kurulu aday listesinde şu isimler bulunuyor:
-
Acar Sertaç Komsuoğlu
-
Agah Ruşen Çetin
-
Burak Çağlan Kızılhan
-
Esin Güral Argat
-
Fethi Pekin
-
Hulusi Belgü
-
Ali Alper Alpoğlu
-
Cenk Öztanık
-
Eren Ali Dişli
-
Eyal Tarablus
-
Hüseyin Bozkurt
-
Korkut Nedim Keçeli
-
Mustafa Hakan Safi
-
Mustafa Kemal Danabaş
-
Özgür Özaktaç
-
Özgür Peker
-
Şanser Özyıldırım
-
Muzaffer Kerem Ersoy
-
Rıfat Perahya
-
Selma Altay Rodopman