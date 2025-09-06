Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası yarı finalinde Türkiye, Japonya karşısında 3-1 galip gelerek tarihinde ilk kez final oynamaya hak kazandı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma sonunda Filenin Sultanları, adını finale yazdırdı.

RAKİP BREZİLYA-İTALYA MAÇIYLA BELİRLENDİ

Türkiye’nin finaldeki rakibi, Brezilya ile İtalya arasında oynanan yarı final maçının ardından belli oldu. Karar setine uzayan mücadeleyi 3-2’lik skorla kazanan İtalya, finalde Türkiye’nin rakibi oldu.

FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya şampiyonunun belirleneceği Türkiye - İtalya finali, 7 Eylül Pazar günü saat 15.30’da oynanacak. Final karşılaşması, Tayland’ın başkenti Bangkok’taki Huamark Spor Salonu’nda yapılacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.