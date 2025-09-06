Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturmasında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı alındı. Soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Arslan’ın, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk dosyasında adı geçtiği öğrenildi.

EŞİ MELEK ARSLAN HAKKINDA DA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında Arslan’ın eşi Melek Arslan hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturmanın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de tutuklandığı yolsuzluk dosyasıyla bağlantılı olduğu bildirildi.

İLKER ARSLAN’IN ÖZGEÇMİŞİ

Sivas doğumlu olan İlker Arslan, 1994 yılında Polis Akademisi’nden Komiser Yardımcısı rütbesiyle mezun oldu. Meslek yaşamına Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde başlayan Arslan, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Siirt gibi illerde çeşitli görevlerde bulundu.

2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanlığı, 2021-2024 yılları arasında ise Üsküp Büyükelçiliği İçişleri Müşavirliği görevlerinde bulundu. 16 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştı. Arslan evli ve 3 çocuk babasıdır.