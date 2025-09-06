Malatya’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla “300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni” düzenlendi. Törende, yapımı tamamlanan konutların hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.

“KÜLLERİMİZDEN YENİDEN DOĞUYORUZ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, törende yaptığı konuşmada Malatya halkına teşekkür etti. Kurum, “Bugün bir Anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğuyoruz.” ifadelerini kullanarak şu açıklamalarda bulundu:

“Cumhurbaşkanı’mızın teşrifleriyle 300 bininci yuvamızın anahtarlarını heyecanla, coşkuyla teslim ediyoruz. Bizi bu hedefe koşturan, bize millete hizmet etme onurunu bahşeden Cenabıallah’a hamdediyorum. Yeni yuvalarımızın afetzede kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Her an umutlarımız yeniden yeşeriyor, 300 bin çiçek daha açıyor. Battal Gazi'nin evlatları yeniden umutla ayağa kalkıyor.”

“TARİHİ TÜRK MİLLETİ YAZDI”

Kurum, tamamlanan konutların ardında büyük bir emeğin olduğunu vurguladı. “Gördüğünüz tüm bu yuvaları insanlık tarihinin en asil milleti olan Türk milleti tamamlamıştır. Bu haneleri 200 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz tamamlamıştır. Türkiye Yüzyılı’nın mimarı, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan tamamlamıştır.”

Kurum ayrıca, “Biz laf değil taş üstüne taş koyuyoruz. Onların iftiralarına Malatya'nın yeniden ayağa kalkışıyla cevap vereceğiz.” diyerek, yıl sonuna kadar evsiz vatandaş kalmayacağını söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN KONUT ZİYARETİ

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teslim edilen konutların ve açılışı yapılan yatırımların vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, “Yeni yuvalarda huzurlu, bereketli ve mutlu bir yaşam temenni ediyorum. Tekrar buluşmak temennisiyle sizleri Allah’a emanet ediyorum.” dedi.

Törenin ardından Erdoğan, Malatya’da hak sahibi Ahmet Zengin ve ailesini yeni evlerinde ziyaret etti. Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, taleplerini dinleyerek yeni konutlarının hayırlı olmasını diledi.