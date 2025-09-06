İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce görevden uzaklaştırılan CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler hakkında yeni bir tutuklama kararı aldırdı. Köseler, 26 kişiyle birlikte iki gün önce tahliye edilmişti.

ÜST MAHKEME TUTUKLAMA İSTEDİ

Başsavcılık, tahliye edilen isimler arasında yer alan Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci için de itirazda bulundu. 17. Ağır Ceza Mahkemesi bu itirazı reddetti. Dosya, üst mahkeme olan 18. Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşındı. Bu mahkeme, savcılığın tutuklama talebini kabul etti.

KÖSELER EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı sonrası polis ekipleri, tahliye edilen Alaattin Köseler’i evinde gözaltına aldı. Köseler, yeniden cezaevine gönderilecek.

Savcılık, tutuklama talebine gerekçe olarak suçun vasıf ve mahiyetini, delillerin henüz tam olarak toplanmamış olmasını ve mevcut durumda yalnızca yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasının yetersiz kalacağını gösterdi.