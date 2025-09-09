CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İngiltere merkezli The Financial Times gazetesine verdiği röportajda, partisinin İstanbul İl Başkanlığı seçiminin iptal edilmesiyle başlayan süreci değerlendirdi. Özel, süreci “hukuki darbe” olarak tanımlayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Geleceğin iktidar partisine darbe yapıldı. Kurucu partiye el koymaya çalışıyorlar. Karşımızda otoriter bir yönetim var ve tek seçenek direnmek. Eğer CHP giderse Türkiye de gider.”

"HAYAT DURMA NOKTASINA GELİR"

Özel, davalara karşı barışçıl fakat etkili sivil itaatsizlik eylemleri hazırlığında olduklarını dile getirdi. Milyonların değil on milyonların katılabileceği protestolara hazır olduklarını belirten Özel, şu ifadeyi kullandı:

“Hayatı durma noktasına getirecek eylemler yaparız.”

"TEK SEÇENEK DİRENMEK"

Açıklamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da hedef alan Özel, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Son seçimleri kazanan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi olan ve tüm anketlerde önde giden partiyi ele geçirmeye çalışıyorlar. Otoriter bir hükümetle karşı karşıyayız ve tek seçenek direnmek. CHP giderse, Türkiye de gider.”

"ZAYIF BİR MUHALEFET İSTİYORLAR"

Özel, Erdoğan’ın seçim kazanamayacağını bildiğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan seçim kazanamayacağını biliyor, bu yüzden Rusya’daki gibi zayıf bir muhalefet istiyor.”