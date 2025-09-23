AK Parti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Bayrampaşa Belediyesi üzerinden yaptığı açıklamalar nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu, İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde İl Başkan Yardımcıları tarafından yapıldı.

"MESNETSİZ VE ASILSIZ İFTİRALAR"

AK Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Özgür Özel’in geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada, hakkında soruşturma açılan ve görevden alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu üzerinden, İstanbul İl Başkanlığına ve il başkan yardımcılarına yönelik "mesnetsiz ve asılsız iftira niteliğinde sözler sarf ettiği" ifade edildi.

Açıklamada, Özel’in “AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcılarımızdan birinin Bayrampaşa Belediye Başkanına, ‘Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim.’ dediğini” iddia ettiği ve bu beyanla bir il başkan yardımcısına "basın yoluyla hakaret ve iftirada bulunduğu" öne sürüldü.

"GERÇEK DIŞI VE SİYASİ MANİPÜLASYON"

AK Parti açıklamasında, ileri sürülen iddianın "tamamen gerçek dışı ve siyasi manipülasyondan ibaret olduğu" belirtildi. Ayrıca, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’in Özel’i bu beyanla ilgili olarak suç duyurusunda bulunmaya davet ettiği, ancak aradan altı gün geçmesine rağmen herhangi bir adım atılmadığı aktarıldı.

SEMBOLİK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

Açıklamanın devamında, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcıları adına, Özgür Özel hakkında “asılsız ve mesnetsiz iftiralar” nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğu ve her bir başkan yardımcısının manevi şahsiyetinin zarar görmesi gerekçesiyle, temsili olarak “3 kuruşluk” manevi tazminat davası açılacağı bildirildi.

"SİYASETİ HİZMET VE ESER ÜZERİNE KURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklama, "Milletimiz müsterih olsun; biz, her zaman olduğu gibi siyasetimizi milletimizin değerleri, hizmet ve eser siyaseti üzerine kurmaya devam edeceğiz." ifadeleriyle son buldu.