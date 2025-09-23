Memur-Sen, kamu bankalarının maaş promosyon ihalelerinde danışıklı hareket ettiğini öne sürerek Rekabet Kurulu’na başvurdu. Konfederasyon, bankaların teklif vermekten kaçındığını, tek bankanın katılım sağladığı ihalelerde rekabetin ortadan kalktığını belirtti.

TEK BANKA TEKLİF VERİYOR

Memur-Sen tarafından yapılan açıklamada, kamu kurumlarının maaş promosyonu ihalelerine birçok bankanın katılmadığı, yalnızca tek bir bankanın teklif sunduğu ifade edildi. Ayrıca mevcut protokolü süren kurumlara da diğer bankalar tarafından yeni teklif verilmediği vurgulandı.

Açıklamada, bankaların kendi aralarında anlaşarak veya uyumlu şekilde hareket ederek “danışıklı ihale” gerçekleştirdiği iddiası yer aldı.

"MEMURLAR ZARAR GÖRÜYOR"

Promosyon ihalelerinde rekabetin ortadan kalkmasının, kamu çalışanlarının elde edeceği ekonomik faydayı azalttığına işaret edilen açıklamada, memurların telafisi mümkün olmayan zararlara uğradığı belirtildi.

Ayrıca uygulamanın, personel lehine sağlanabilecek daha yüksek promosyon tutarlarının önüne geçtiği ifade edildi.

REKABET KURULU’NA RESMİ BAŞVURU

Memur-Sen, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddelerine dayanarak, Rekabet Kurulu’nun kamu bankaları hakkında soruşturma başlatmasını ve rekabet ihlali tespit edilirse gerekli yaptırımların uygulanmasını talep etti.

Başvuruda, kamu bankalarının promosyon ihalelerinde rekabeti bozucu davranışlar sergileyip sergilemediğinin araştırılması gerektiği vurgulandı.

MAAŞ PROMOSYONU NASIL İŞLİYOR?

Kamu kurumlarında çalışan memurların maaşlarının belirli bir banka aracılığıyla ödenmesi karşılığında, banka tarafından personele toplu şekilde ödeme yapılmasına maaş promosyonu adı veriliyor.

İhale sürecinde kurum, bankaları teklif sunmaya davet ediyor. Bankalar, personel sayısı ve maaş ortalamasına göre promosyon teklifi sunuyor. En yüksek teklifin sahibi olan banka ile anlaşma sağlanıyor ve promosyon ödemesi genellikle 3 ila 5 yıllık süreyi kapsayacak şekilde tek seferde yapılıyor.