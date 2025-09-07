Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı karşılaşmada sakatlandı. Oyunu yarıda bırakmak zorunda kalan futbolcunun durumu hakkında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

“SAHA ŞARTLARI VE SERTLİK KORKU YARATIYOR”

Okan Buruk, konuk olduğu NOW TV'deki programda yaptığı açıklamada, Afrika kıtasındaki futbol şartlarının oyuncular açısından risk oluşturduğunu belirtti.

“Oradaki saha şartları ve rakiplerin sertliği bizim için korku oluşturuyor. Bu korkumuz Osimhen ile başımıza geldi. Ayağında bir ağrı varmış. Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz.” dedi.

OYUNCUYA ULAŞILDI, KONTROLLER YAPILACAK

Buruk, kulüp doktoru Yener İnce ile Nijerya Milli Takımı sağlık ekibinin iletişime geçtiğini ve ilk temasların sağlandığını belirtti.

“Abdullah Kavukcu ile konuştum. Oyuncuya ulaştılar. Kulüp doktorumuz Yener İnce, milli takım doktorlarına ulaştı. Mümkün olursa en kısa zamanda buraya getirtip kontrollerini yaptırmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HAZIRLIĞI ETKİLENEBİLİR

Sakatlığın ciddi olup olmadığının yarın daha netleşeceğini belirten Buruk, Victor Osimhen'in UEFA Şampiyonlar Ligi sürecinde önemli bir rol oynadığını da vurguladı.

“Yarın durumu daha netleşecektir. Ağrısı var. Kulüp olarak aksiyon aldık. Gerekirse Osimhen'i buraya getirmek istiyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi de yaklaştı. Bizim için önemli bir oyuncu.” dedi.