İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'de Esad rejiminin sona ermesinin ardından başlayan geri dönüş süreci hakkında açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden bilgi veren Yerlikaya, son 9 ayda Türkiye'den ayrılarak Suriye'ye dönenlerin sayısının 474 bin 18 olduğunu duyurdu.

TOPLAM GERİ DÖNÜŞ 1 MİLYONU AŞTI

Bakan Yerlikaya, 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin toplam sayısının ise 1 milyon 213 bin 620 olduğunu ifade etti. Paylaşımında, dönüşlerin hız kazandığını vurgulayan Yerlikaya, sürecin gönüllülük esasına dayandığını belirtti.

ESAD REJİMİ ARALIK 2024'TE SONA ERMİŞTİ

Suriye'de 50 yılı aşkın süredir iktidarda bulunan Esad ailesi, Aralık 2024’te muhalif güçlerin başkent Şam’a girmesiyle iktidarını kaybetmişti. Büyük şehirlerin 12 gün içerisinde muhaliflerin kontrolüne geçmesiyle rejimin çöküşü hızlanmıştı. Beşar Esad, ailesiyle birlikte ülkeyi terk ederek Rusya'ya sığınmıştı.