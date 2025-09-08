Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kötcse kasabasında yaptığı konuşmada uluslararası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Orban, Ukrayna’nın kaderinin artık belirlendiğini ileri sürerek, “Rusya'nın kontrolündeki bölge zaten var ve bugünkü tartışma sadece bu bölgenin kaç il içermesi gerektiği üzerine.” dedi.

“UKRAYNA 3 PARÇAYA AYRILACAK”

Orban, Ukrayna’nın gelecekte üç bölgeye ayrılacağını savundu. Bu bölgeleri Rusya’nın kontrolündeki alan, askerden arındırılmış bölge ve Batı bölgesi olarak tanımladı.

TRUMP VE AB HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Konuşmasında ABD ve Avrupa Birliği’ne de değinen Orban, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni bir strateji ortaya koyduğunu ve Rusya’nın Ukrayna karşısında savaşı kazandığını kabul ettiğini belirtti. Orban ayrıca Avrupa Birliği’nin zayıf kaldığını söyledi.

“AB DE PARÇALANMA SÜRECİNDE”

Orban, Avrupa Birliği’nin de ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu ifade ederek, “Temel bir değişiklik olmazsa, bu AB'nin son bütçesi olacak.” sözleriyle uyarıda bulundu.