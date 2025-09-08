Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nin döviz rezervlerinde artış trendi ikinci haftada da sürdü. 5 Eylül haftasında toplam rezervler 1,88 milyar dolarlık artışla 180,2 milyar dolara çıktı. Böylece 29 Ağustos haftasında kırılan 178,4 milyar dolarlık rekor güncellenmiş oldu.

İLK KEZ 180 MİLYAR DOLAR BARAJI AŞILDI

TCMB verilerine göre, bankanın toplam rezervleri tarihinde ilk kez 180 milyar dolar sınırını geçti. Söz konusu artış, rezervlerde üst üste gelen iki haftalık yükselişin sonucu olarak kayıtlara geçti.

SON REKOR 29 AĞUSTOS HAFTASINDA KIRILMIŞTI

TCMB’nin daha önce açıkladığı 29 Ağustos haftası verilerine göre, toplam rezervler 178,4 milyar dolar ile rekor kırmıştı. Aynı hafta içinde net rezervler de 71,8 milyar dolardan 73,7 milyar dolara yükselmişti.

GÜNCEL VERİLER PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANACAK

Merkez Bankası, rezervlere ilişkin haftalık güncel verileri her perşembe saat 14.30’da açıklıyor. 5 Eylül haftasına ait resmi rakamların bu tarihte kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.