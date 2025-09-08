İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi geçici olarak görevden alındı. Mahkeme, Gürsel Tekin ile birlikte dört kişilik bir geçici heyeti kayyum olarak atadı.

POLİS EŞLİĞİNDE BİNAYA GİRİLDİ

Gürsel Tekin, karara istinaden bugün polis eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına girdi. Binaya girilmeden önce partililer içeride barikat kurdu. Binanın çevresinde toplanan partililer, yaşanan gelişmeleri protesto etti. Polis, bina çevresindeki kalabalığı dağıtmak amacıyla biber gazı kullandı.

CHP, İL BİNASINI KAPATTI

CHP Genel Merkezi, yaşanan gelişmelerin ardından Sarıyer’deki mevcut İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı. Bu karar, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan resmi başvuru ile yürürlüğe girdi. CHP, il binası kapatıldıktan sonra yeni adres belirleyerek durumu İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirdi.

YENİ ADRES AÇIKLANDI

CHP’nin aldığı kararla birlikte, Özgür Çelik’in görevini sürdüreceği yeni İstanbul İl Başkanlığı adresi kamu kurumlarına iletildi. Yeni merkezin tam adresi henüz kamuoyuyla paylaşılmadı ancak mevcut binanın artık kullanılmayacağı bildirildi.