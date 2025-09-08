Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de gerçekleşen ve iki polisin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni’nde konuşan Erdoğan, saldırganın yakalandığını hatırlattı. Saldırının detaylarına ilişkin, "Bağlantıları araştırılıyor." dedi.

"EMNİYET TEŞKİLATIMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN"

Silahlı saldırıda polis başmüfettişi Aydemir ile polis memuru Akın’ın şehit olduğunu belirten Erdoğan, "Menfur saldırıda şehit olan polis başmüfettişi Aydemir ile polis memurumuz Akın'a Allah'tan rahmet, yaralı polis memurlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Tüm emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun." dedi.

EĞİTİM YILININ AÇILIŞINDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Açılış töreni, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde yapıldı. Erdoğan burada öğrencilerle birlikte ilk ders zilini çaldı. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nın sancaktarı olan tüm yavrularımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.

ANA TEMA: AİLE VE YEŞİL VATAN

Yeni dönemde eğitim faaliyetlerinin odağında aile ve çevre bilinci olacağını vurgulayan Erdoğan, "Her çocuk bir fidan, ilk ders yeşil vatan başlığıyla okullarda etkinlik düzenlenecek." açıklamasında bulundu.

EĞİTİMDE ALTYAPI VE TEKNOLOJİ VURGUSU

Konuşmasında eğitim alanındaki yatırımlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatih Projesi kapsamında 629 bin 277 etkileşimli tahtayı sınıflarımıza kurduk. Öğrencilerimize tam 2 milyon 407 bin tablet bilgisayar dağıttık." dedi. Ayrıca, "Laboratuvarlarımızı 21 bin 849'dan 49 bin 666'ya yükselttik. Bilim ve sanat merkezlerimizin sayısını son 22 yılda 20 kat artırarak 364'e çıkardık." ifadelerini kullandı.