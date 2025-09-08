Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul İl Kongresi'nin mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından görevlendirilen Gürsel Tekin'in CHP binasına gideceğini söylemesi üzerine, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda toplanma çağrısı yapılmıştı.

Bunun üzerine bölgede dün akşamdan itibaren güvenlik tedbirleri artırıldı.

İstanbul Valiliği'nin kararıyla Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde gösteri ve yürüyüşler yasaklandı.

GÜRSEL TEKİN: BİZ KAYYUM DEĞİLİZ, KAYYUM ESENYURT'TA

Polisler eşliğinde saat 13.30 sıralarında CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önüne giden Gürsel Tekin, protestolarla karşılandı.

Kayyum olmadığını belirten ve haksızlıkları bertaraf edeceğini vurgulayan Tekin, "Biz kayyum değiliz. Kayyum Esenyurt'ta." dedi.

Tekin "Biz çağrı heyetiyiz, kayyum belediyelerimizde. Birileri CHP'yi parçalamak isteyebilir. Hiçbir CHP'li arkadaşımızın bizim tarafsızlığımızla ilgili en ufak bir kuşkusu olmaz." diye konuştu.

TEKİN'E SU ŞİŞESİ FIRLATILDI

Açıklama yaptığı sırada üzerine doğru su şişesi fırlatılan Gürsel Tekin, "Hiç sorun değil isterlerse kurşun atsınlar." ifadesini kullandı.

Tekin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ben bugün ve heyetteki arkadaşlarımız bugüne kadar yaşanan sorunun hiçbir parçasında yokuz. Hatta daha ileri gidiyorum kongre olduğunda delege olmayan bir Gürsel Tekin olarak ağır söz söyleyen arkadaşları uyardım yapmayın dedim. Ne yazık ki günün sonunda maalesef taraflar arasındaki sorun 1,5 yıldır süren sorun mahkeme koridorlarına düştü.

"SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN GELDİK"

Bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Hiçbir arkadaşımızı parti içinde ayrıştırmadık. Biz kayyum falan değiliz. Kayyum Esenyurt'ta, Şişli'de. Ben ve arkadaşlarım tüm temasları kurduk. Bizim görevimiz gerek delegenin gerekse de il yöneticilerimizin uğradığı haksızlığı bertaraf etmektir. 6 gündür sesimiz çıkmamasına rağmen baba ocağına el ele kol kola gidelim dedik. Sorun değil isterse kurşun atsınlar. CHP'lilerin bana tepkisi olmaz. Kimlerin olduğunu biliyorum. Sorunları çözmek için geldik. Kavganın içinde değiliz, mahkemeye veren değiliz."

GÜRSEL TEKİN CHP İL BİNASINA GİRDİ

Tekin açıklamalarının ardından bir süre aracında bekledi. Gürsel Tekin, yaklaşık bir buçuk saat sonra da CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına polis eşliğinde giriş yaptı.

"EVİMİZE GİRECEĞİZ"

Gürsel Tekin binaya girerken yaptığı açıklamada ise "Kararda kayyum cümlesi var mı? Çağrı heyetiyiz. Davayı açan, taraf olan biz değiliz. Biz tarafsız olduğumuz için arkadaşlarımız bizi önermişler. Evimize gireceğiz. Önümüzdeki günlerde daha çok sahada, sokakta görürsünüz bizi." dedi.

CHP İstanbul binası önünde gerginlik: Gürsel Tekin binaya girdi - 1CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde polis güvenlik önlemi aldı.

ÖZGÜR ÇELİK: HALKIMIZIN EVİNİ KORUYACAĞIZ

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Çelik, valiliğin gösteri ve yürüyüş yasağı kararı sonrası sosyal medya hesabında makam odasından bir fotoğraf paylaştı.

Çelik paylaşımıda, "CHP halktır. Halkımızın evini koruyacağız. Görevimizin başındayız." ifadelerini kullandı.

Daha sonra İstanbul Valisi Davut Gül'ün yasak kararına ilişkin paylaşımını alıntılayan Çelik, "Üyelerimizin kendi evlerine gelmesinin engellenmesi suçtur." dedi.

CHP İstanbul binası önünde gerginlik: Gürsel Tekin binaya girdi - 2CHP İstanbul eski İl Başkanı Özgür Çelik'in sosyal medyada paylaştığı fotoğraf. Çelik, mahkeme kararıyla görevinden alındı.

YOLLAR KAPATILDI, GERGİNLİK YAŞANDI

Valiliğin yasak kararı sonrası CHP binası çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi, bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Bu sırada partililer ile emniyet güçleri arasında gerginlik de yaşandı.

Partililerin bölgede bekleyişi sürüyor.

CHP İstanbul binası önünde gerginlik: Gürsel Tekin binaya girdi - 3CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının "ablukaya" alınmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

YERLİKAYA: SOKAKLARIN PROVOKE EDİLMESİNE ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Sosyal medya hesabında bir paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mahkeme kararlarının yok sayılamayacağını belirterek, "Sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

ÖZEL'DEN YERLİKAYA'YA TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam yaptığı son açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partililerin baba evidir, evimizi ablukaya almak haneye tecavüzdür." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya tepki gösteren Özel, polisin parti binası önünden çekilmesini istedi.

CHP lideri, "Ben kimsenin burnu kanamasın diye üstüme düşeni yapıyorum, siz de yapın." ifadesini kullandı.

Özel şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırmak, Cumhuriyet'e saldırmaktır. Cumhuriyet'e saldıranların karşısında bizler çelik gibi irademizle, korkusuzca, 102 yıl önceki, 105 yıl önceki azim ve kararlılıkla duracağız. Korkmuyoruz. Teslim olmuyoruz, olmayacağız."