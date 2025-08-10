İstanbul’da, Filistin’e Destek Platformu tarafından İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırılar ve ablukaya karşı dünya kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla “Gazze’ye Umut Işığı Ol” yürüyüşü düzenlendi. 15 sivil toplum kuruluşunun öncülük ettiği etkinlik, binlerce vatandaşın katılımıyla Beyazıt Meydanı’nda başladı.

SLOGANLAR VE IŞIKLI YÜRÜYÜŞ

Yürüyüş sırasında “Katil İsrail, Filistin’den defol” ve “Gazzeli çocuklar bizi bekliyor” sloganları atıldı. Katılımcılar, cep telefonlarının ışıklarını ve fenerlerini açarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne doğru yürüdü. Yürüyüşün ardından Kur’an-ı Kerim okundu.

GÜNEY’DEN DİRENİŞ MESAJI

Yürüyüş sonunda konuşan Filistin’e Destek Platformu Dönem Başkanı Mehmet Güney, “İnşallah bu yürüyüşümüz Gazzeli mücahit kardeşlerimize umut olsun istiyoruz. Bu umut öyle bir diri umut olsun ki mücahitlerin yüreğini, imanını güçlendirsin, Tel Aviv’deki kepazelere de korku olsun.” dedi.

Mehmet Güney, Tel Aviv’deki siyonist rejimin yanı sıra, Amerika ve İngiltere’yi de eleştirerek, “Beyazıt’tan yürürken mücahitlere destek, münafıklara da tehdit olsun diye yürüdük.” ifadelerini kullandı. Gazze’de 62 bin şehit, 15 bin tutuklu ve 100 bini aşkın gazinin bulunduğunu belirtti.,

“FİLİSTİN MÜCADELESİNİN PAYDAŞIYIZ”

Güney, Gazze direnişinin Müslümanlar için örnek olduğunu belirterek, “Sizin gibi duyarlılığını gösteren, yardım gönderen, gavurun malını boykot eden kardeşlerimizin gayretleriyle yönetimler Filistin’i tanıyacaklarını söylüyorlar. Mücadele ve cihat bizi başarıya götürecek.” dedi. Filistin topraklarının şehit kanıyla alındığını vurgulayan Güney, “Ceddimiz Abdülhamid’in deyişiyle, şehadetle alınan yerler parayla satılmaz.” ifadesini kullandı.

ŞİİR VE DUA İLE KAPANIŞ

Konuşmaların ardından Filistinli bir öğrenci, Mehmet Akif İnan’ın “Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde” şiirini okudu. Program, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın duasıyla sona erdi.

GENİŞ KATILIM

Etkinliğe İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Bilal Erdoğan, Mahmut Arslan, Selçuk Bayraktar, Yasin Şamlı, Şener Ağaç, Bülent Yıldırım, Hüseyin Kader, İbrahim Beşinci, Talat Yavuz, Ali Haydar Ustaosmanoğlu, Abdullah Ceylan, Canan Sarı, Leyla Şahin Usta ve Hatice Akıncı gibi isimler ile çok sayıda STK temsilcisi katıldı. Organizasyona 100 binden fazla kişinin iştirak ettiği öğrenildi.