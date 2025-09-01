Türkiye genelinde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için uyum haftası bugün başladı. Okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıf öğrencilerini kapsayan bu uygulama kapsamında öğrenciler sabah saatlerinde okullara gitmeye başladı.

Uyum haftasının yanı sıra haftanın ilk iş günü olması nedeniyle İstanbul'da trafik yoğunluğu meydana geldi. Okul servislerinin de trafiğe dahil olmasıyla kent genelinde araçlar ağır ilerledi.

TRAFİKTE SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Bazı bölgelerde yoğunluk daha da arttı. D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde araçlar Edirnekapı yönünde trafikte güçlükle ilerledi. Yenibosna çevresinde de sabahın erken saatlerinde araç yoğunluğu gözlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 08.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak kaydedildi.

YENİ EĞİTİM YILI 8 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Uyum haftasında öğrencilerin okula adapte olması hedefleniyor. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ise 8 Eylül Pazartesi günü itibarıyla başlayacak.