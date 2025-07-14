İş insanı Murat Ülker, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, POP MART tarafından üretilen ve “kör kutu” sistemiyle satılan Labubu karakterlerine dikkat çekti. Paylaşımında, bu figürlerin sadece oyuncak değil, büyük bir ekonomik modele dönüştüğünü vurgulayan Ülker, “Bunlar sadece arzu nesnesi haline gelmiş tüylü oyuncaklar değil. Bu, milyar dolarlık bir iş modeli.” ifadelerine yer verdi.

KÖR KUTU STRATEJİSİYLE KÜRESEL YAYILIM

Çin menşeli POP MART, kör kutu (blind box) adını verdiği pazarlama taktiğiyle ürünlerinin içeriğini gizli tutarak satış yapıyor. Son serilerinden biri olan “Big Into Energy”, altı ana renkli figür ile nadir bulunan bir “secret box” sürümünü içeriyor.

Koleksiyoncuların tamamlamaya yönelik içgüdüsüne hitap eden sistem, sınırlı üretim ve rastlantısal dağılım ile destekleniyor.

9 MİLYAR DOLARLIK BİR PAZAR

POP MART, 2020 yılında Hong Kong Borsası’nda işlem görmeye başladı. Şirketin hisseleri bir yıl içinde yüzde 500’ün üzerinde artış gösterdi. Bugün toplam piyasa değerinin 9 milyar dolara yaklaştığı belirtiliyor. Marka, Çin dışındaki pazarlarda da hızla yayılıyor.

Bazı ülkelerde yeni seriler yalnızca çekilişle satışa sunuluyor. Ürünlere ulaşmak isteyen alıcılar için fiziksel mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

MODA DÜNYASI VE LABUBU ETKİSİ

Koleksiyon figürleri yalnızca oyuncak olarak değil, moda dünyasında da aksesuar olarak kullanılmaya başlandı. Birçok kişi, bu figürleri pahalı çantalarının üzerine takıyor.

Lüks markalar da bu trende yanıt verdi. Louis Vuitton, “Vivienne” karakterini daha fazla çanta aksesuarına çevirdi. Miu Miu, tavşan ve figür süslemeli charm’larla benzer bir yol izledi. Moda artık sadece şıklık değil; oyun, kişilik ve hikâye barındıran objelerle tamamlanıyor.

İKİNCİ EL VE SAHTE ÜRÜNLERDE ARTIŞ

Ürünlerin sınırlı üretimi ve zorlu ulaşılabilirliği, ikinci el pazarında yüksek talep oluşturdu. Aynı zamanda, taklit ürünlerin de hızla yayıldığı kaydediliyor. Sosyal medyada sahte Labubu figürlerine esprili bir şekilde “Lafufu” adı verildiği görülüyor.

Bazı ülkelerde bu sistemin, içerdiği rastlantısallık nedeniyle “şans oyunu” kapsamında yasal tartışmalara da konu olduğu ifade edildi.

KÜRESEL BİR KÜLTÜREL DALGA

Murat Ülker, söz konusu paylaşımında, bu figürlerin Şanghay’dan Londra’ya kadar uzanan bir koleksiyon çılgınlığı yarattığını vurguladı. Kör kutu modeliyle büyüyen POP MART, sadece koleksiyon meraklılarını değil, moda sektörünü ve yatırımcıları da etkileyen küresel bir kültürel fenomen haline geldi.

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