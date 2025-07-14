Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, çeşitli üniversitelerde yeni akademik birimler kuruldu. Kurulan yeni fakülte, yüksekokul ve enstitüler şöyle:

Hacettepe Üniversitesi : Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi

Anadolu Üniversitesi : Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi

Karabük Üniversitesi : Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi

Kayseri Üniversitesi : Yabancı Diller Yüksekokulu

İstanbul Atlas Üniversitesi : Yabancı Diller Yüksekokulu

Gazi Üniversitesi : Nörobilim ve Nöroteknoloji Enstitüsü

Ege Üniversitesi : Emine Erdoğan Tohum Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü

Kastamonu Üniversitesi : Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yeditepe Üniversitesi : Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İstanbul Medeniyet Üniversitesi: Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

BAZI BİRİMLER KAPATILDI

Kararla birlikte bazı fakülte ve enstitüler de kapatıldı. Kapatılan akademik birimler şu şekilde sıralandı:

Anadolu Üniversitesi : İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi Darbeciler o gece 378 çocuğu annesiz-babasız bıraktı İçeriği Görüntüle

Karabük Üniversitesi : Teknoloji Fakültesi, Fen Fakültesi

Kastamonu Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yeditepe Üniversitesi: Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Çalışmaları Enstitüsü, Biyoteknoloji Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

FAKÜLTE İSİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Aynı karar kapsamında bazı fakültelerin isimleri değiştirildi.

Karabük Üniversitesi : Edebiyat Fakültesi → İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Mühendislik Fakültesi → Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi : İslami İlimler Fakültesi → İlahiyat Fakültesi



Yayımlanan karar, ilgili yükseköğretim kurumlarının akademik yapılanmalarında önemli düzenlemeler içeriyor. Yeni kurulan fakülte ve enstitülerin faaliyetlerine kısa sürede başlaması bekleniyor.