Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, çeşitli üniversitelerde yeni akademik birimler kuruldu. Kurulan yeni fakülte, yüksekokul ve enstitüler şöyle:
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Hacettepe Üniversitesi: Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
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Anadolu Üniversitesi: Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
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Karabük Üniversitesi: Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
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Kayseri Üniversitesi: Yabancı Diller Yüksekokulu
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İstanbul Atlas Üniversitesi: Yabancı Diller Yüksekokulu
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Gazi Üniversitesi: Nörobilim ve Nöroteknoloji Enstitüsü
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Ege Üniversitesi: Emine Erdoğan Tohum Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü
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Kastamonu Üniversitesi: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
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Yeditepe Üniversitesi: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi: Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
BAZI BİRİMLER KAPATILDI
Kararla birlikte bazı fakülte ve enstitüler de kapatıldı. Kapatılan akademik birimler şu şekilde sıralandı:
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Anadolu Üniversitesi: İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi
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Karabük Üniversitesi: Teknoloji Fakültesi, Fen Fakültesi
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Kastamonu Üniversitesi: Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü
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Yeditepe Üniversitesi: Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Çalışmaları Enstitüsü, Biyoteknoloji Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
FAKÜLTE İSİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK
Aynı karar kapsamında bazı fakültelerin isimleri değiştirildi.
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Karabük Üniversitesi:
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Edebiyat Fakültesi → İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
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Mühendislik Fakültesi → Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi:
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İslami İlimler Fakültesi → İlahiyat Fakültesi
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Yayımlanan karar, ilgili yükseköğretim kurumlarının akademik yapılanmalarında önemli düzenlemeler içeriyor. Yeni kurulan fakülte ve enstitülerin faaliyetlerine kısa sürede başlaması bekleniyor.