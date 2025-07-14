Beşiktaş’ın yeni transferi Orkun Kökçü, Tüpraş Stadyumu’nda düzenlenen imza töreniyle siyah-beyazlı formayı resmen giydi. Taraftara açık olarak gerçekleştirilen törene yoğun ilgi gösterildi. Stadyumun büyük bir bölümünün dolduğu gözlemlendi.

İmza töreni, Beşiktaş Kulübü’nün hazırladığı özel klibin dev ekranlarda gösterilmesiyle başladı. Orkun Kökçü, bu anları Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile birlikte izlerken gözyaşlarına hakim olamadı.

SERDAL ADALI: "YENİDEN DOĞUŞUN İLANI İÇİN BURADAYIZ"

Törende konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transferin kulüp için önemli bir adım olduğunu belirtti.

“Yeniden doğuşun ve ayağa kalkışın ilanı için buradayız. Beşiktaş forması, dünyanın en iyi oyuncuları tarafından temsil edilmeye layıktır demiştik. Hiç kimsenin aklının ucundan geçmeyecek futbolcuları alıp, getiririz sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz” dedi.

“Orkun Kökçü gibi özel bir futbolcunun imzası için buradayız. Bu formayı ilk kez giymedi, çocukluğundan beri sırtında taşıdı. Kendisi için yapılan fedakarlıklara karşılık o da gereğini yapacağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

ORKUN KÖKÇÜ: "DÜNYADAKİ EN MUTLU İNSAN BENİM"

Taraftarlara seslenen Orkun Kökçü, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Sevgili ailem, dün uçaktan inerken heyecanlıydım. Burada daha da heyecanlandım, inanamıyorum. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Yönetim, ailem ve herkese teşekkür ederim. Dünyadaki en mutlu insan benim şu an” dedi.

Ayrıca taraftarlardan destek isteyen Kökçü, “Takıma, hocalarımıza, başkanımıza ve bana destek olun. Allah’ın izniyle şampiyon olalım” çağrısında bulundu.

GÜNDOĞDU MARŞIYLA STADYUM COŞTU

Konuşmasının ardından taraftara dönerek marş başlatan Orkun Kökçü, “Ben bir şey başlatacağım, gerisini siz halledersiniz. Gün doğdu…” diyerek Beşiktaş tribünlerinin meşhur marşını başlattı. Taraftarlar hep bir ağızdan eşlik etti.

TARİHE GEÇEBİLECEK TRANSFER

Orkun Kökçü, şarta bağlı satın alma opsiyonuyla Beşiktaş’a katıldı. Bonservisinin alınması hâlinde, 25 milyon euro’luk opsiyonla Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olması bekleniyor.

Beşiktaş taraftarı tarafından coşkuyla karşılanan Kökçü, imza töreninin ardından sahada "üçlü" çektirerek stadyumdaki kutlamayı noktaladı.