Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. 5 Temmuz’da tutuklanan ve görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında, sevgilisi olduğu belirtilen M.K. savcılığa ifade verdi.

“EV BANA AİT DEĞİL, KİRA ÖDEMİYORUM”

M.K., ifadesinde Böcek ile gönül ilişkisi yaşadıklarını belirterek, Antalya Konyaaltı ilçesi Akkuyu Mahallesi’nde yaşadığı lüks dairenin Böcek’e ait olduğunu ve kendisinin herhangi bir kira ya da aidat ödemediğini söyledi. “Bu daire bana ait değildir. Muhittin Böcek’e aittir. Yaklaşık iki yıldır burada oturuyorum, herhangi bir kira ya da aidat ödemiyorum. Böcek ile aramızda gönül ilişkisi bulunmaktadır” dedi.

VAKIFTA İŞ AYARLAMASI İTİRAFI

İfadesinde, Böcek’in kendisine belediye dışındaki bir vakıfta iş ayarladığını da anlatan M.K., “Muhittin Böcek, ‘Sen KONTEV’de işe gir, hem maaşını al hem de dedikodulardan uzak oluruz’ dedi. Ben de kabul ettim. Vakıfta bir görevim ve sorumluluğum yoktu, sadece gidip geliyordum” ifadelerini kullandı.

BELEDİYEDE ÖZEL KALEMDE GÖREV YAPTI

2023 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nde eğitmen kadrosuyla işe başladığını belirten M.K., gelen vatandaşları karşılama, telefonlara bakma ve başkanın notlarını iletme görevlerinde bulunduğunu, ilçe programlarına da katıldığını söyledi.

LÜKS ARAÇ HEDİYESİ VE SAAT TESLİMİ

İfadesinde, Böcek’in uzun süredir devam eden ilişkileri nedeniyle kendisine araç hediye etmek istediğini belirten M.K., “2024 yılı sonlarına doğru, bana bir araba hediye etmek istediğini söyledi. Kendi kullandığı Audi A4 marka aracı vermek istedi, ben de zaten o aracı kullanıyordum” dedi.

Ayrıca, Böcek’in kendisine hediye ettiği Rolex marka saatin de savcılığa teslim edildiği belirtildi. Saat, dosyaya delil olarak girdi.

ETKİN PİŞMANLIK BAŞVURUSU İDDİASI

Soruşturma kapsamında cezaevinde bulunan Muhittin Böcek’in, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla kapsamlı ifade vermeye hazırlandığı ve sağlık sorunlarını gerekçe göstererek cezaevinden çıkmak istediği ileri sürüldü.