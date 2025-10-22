Akaryakıt fiyatlarında brent petroldeki dalgalanmalara bağlı olarak yeni bir düzenleme yapıldı. Motorinin litre fiyatı, bu gece yarısından itibaren ortalama 93 kuruş düştü. İndirim, Türkiye genelinde pompaya yansıdı.

GÜNCEL FİYATLAR BELLİ OLDU

İstanbul Avrupa Yakası’nda motorin 52,35 TL, benzin 52,26 TL, LPG ise 27,71 TL’den satılıyor.

Ankara’da motorin litre fiyatı 53,36 TL, benzin 53,08 TL, LPG 27,60 TL olarak belirlendi.

İzmir’de motorin 53,70 TL, benzin 53,42 TL, LPG ise 27,53 TL’den satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz piyasasında işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ve dolar kuru dikkate alınarak hesaplanıyor. Rafineriler tarafından belirlenen fiyatlar, dağıtım firmaları tarafından uygulanıyor. Rekabet ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar şirketler ve şehirler arasında farklılık gösterebiliyor.