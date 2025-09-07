A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya ile karşılaştı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanan mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetti. Karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen İspanya, sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla gruptaki ikinci maçına çıkan Türkiye 3 puanda kalırken, İspanya puanını 6’ya yükseltti. Türkiye, ilk maçında deplasmanda Gürcistan’ı 3-2 mağlup etmiş, İspanya ise Bulgaristan’ı 3-0 yenmişti.

MAÇA HIZLI BAŞLADILAR

Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Pedri, İspanya'yı 1-0 öne geçirdi. 22. dakikada Merino skoru 2-0 yaptı. İlk yarının son anlarında Merino bir kez daha sahneye çıktı ve 45+1’de farkı 3’e çıkardı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

GOLLER DEVAM ETTİ

İkinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başlayan Türkiye, oyuna Oğuz Aydın’ı dahil etti. Ancak İspanya baskısını sürdürdü. 53. dakikada Ferran Torres, 58’de yeniden Merino ve 63’te bir kez daha Pedri ile goller bulan konuk ekip, maçı 6-0 kazandı.

İLK 11’LER

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Eren, Hakan, İsmail, Yunus, Arda, Kerem, Kenan.

İspanya: Simon, Pedro Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella, Zubimendi, Merino, Pedri, Yamal, Williams, Oyarzabal.