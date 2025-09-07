İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde, bugünden itibaren üç gün süreyle gösteri ve yürüyüş yasağı getirildiğini duyurdu. Valilik açıklamasına göre, söz konusu ilçelerde bugün saat 20.00’den itibaren 10 Eylül Çarşamba günü saat 23.59’a kadar, her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni ile el ilanı dağıtımı, pankart ve afiş asılması yasak kapsamına alındı.

VALİ GÜL: "GEREKLİ TÜM TEDBİRLER ALINMIŞTIR"

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Mahkemece görevlendirilen Geçici Kurul, İl Başkanı, Yönetim ve Disiplin Kurulu’nun tüm yetkilerine sahip olup, görevlerinin engellenmesi hukuken cezai yaptırım doğuracaktır. Vatandaşlarımızı yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek veya bu yönde çağrı yapmak yasal olarak suç teşkil etmektedir. İstanbul’umuzda birlik ve beraberliğin korunması amacıyla, toplantı ve gösteri yasağı kararı da dahil olmak üzere gerekli tüm tedbirler alınmıştır.” ifadelerini kullandı.

Vali Gül, açıklamasında, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu'nu görevden uzaklaştırdığına da dikkat çekti.