Gürsel Tekin'in başkanlık ettiği Geçici Kurul'un, yarın CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geleceğini açıklamasının ardından bina çevresinde güvenlik tedbirleri artırıldı. Polis ekipleri, il binasının çevresine konuşlandı.

MAHKEMEDEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül tarihinde verdiği ara kararla, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri, disiplin kurulu asil ve yedek üyeleri ile üst kurul ve kurultay delegeleri tedbiren görevden uzaklaştırıldı.

GEÇİCİ YÖNETİM ATANDI

Görevden alınan yönetimin yerine, CHP İstanbul İl Başkanlığı ve Yönetim Kurulu yetkilerini kullanmak üzere Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan Geçici Kurul atandı.

POLİS BİNAYA GİRİŞLERİ DURDURDU

Gürsel Tekin'in bugün yaptığı açıklamada, yarın Geçici Kurul üyeleri ile birlikte il başkanlığına gideceklerini belirtmesinin ardından polis ekipleri bina çevresinde önlem aldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu.

ÖZGÜR ÇELİK BİNAYA GİRDİ

Bölgeye gelen Özgür Çelik, partililerle bir süre görüştükten sonra binaya giriş yaptı.