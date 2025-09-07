Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bugün saat içerisinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.72 kilometre olarak ölçüldü. İstanbul ve İzmir dahil birçok ilde hissedilen sarsıntı, kısa süreli paniğe neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, yaşadıkları korkuyu çeşitli paylaşımlarla dile getirdi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: EKİPLER SAHADA

AFAD, X (eski Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, “Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem” ifadesiyle kamuoyunu bilgilendirdi. Depremin ardından, kurum bünyesindeki tüm ekiplerin bölgeye yönlendirildiği belirtildi.

BAKAN YERLİKAYA: TÜM EKİPLER TARAMALARA BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada saha çalışmalarının başladığını bildirdi.

“Balıkesir Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.” ifadelerini kullandı.

SINDIRGI’YA DEPREM İZLEME İSTASYONU KURULACAK

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye yönelik bilimsel çalışmalar sürüyor. Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Agalday, ilçeye deprem risk belirleme istasyonu kurulacağını duyurdu. Serkan Sak ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası açıklama yapan Agalday,

“Sındırgı merkezde kuracağımız istasyonla depremleri sürekli izleyeceğiz. Balıkesir ve çevresindeki fay hatları büyük deprem potansiyeline sahip.” dedi.