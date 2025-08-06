Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde hava durumuna dair yeni tahmin raporunu yayımladı. Raporda, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış beklendiği, ayrıca rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında zaman zaman fırtına hızına ulaşabileceği bildirildi.

SAĞANAK BEKLENEN İLLER

Yağışın, yurdun kuzeydoğu ve iç kesimleri ile zamanla kuzeybatısında yer yer etkili olması tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen yerler şu şekilde:

İstanbul , Tekirdağ , Edirne , Kırklareli , Balıkesir , Çanakkale , Bursa , Sakarya , Kocaeli , Yalova , Manisa ,

Rize , Ordu , Giresun , Trabzon ’un iç kesimleri, Artvin ’in kıyı bölgeleri,

Hatay, Adana, Osmaniye’nin batısı, Kahramanmaraş ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi.

RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) eseceğini bildirdi. Vatandaşların olası ağaç devrilmesi, çatı uçması ve deniz ulaşımındaki aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Genel hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği açıklandı. Bazı şehirlerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:

İstanbul : 31°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ankara : 37°C – Parçalı ve az bulutlu

İzmir : 34°C – Parçalı ve az bulutlu

Adana : 37°C – Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak yağışlı Komisyonun ilk gün toplantısında konuşulanlar belli oldu İçeriği Görüntüle

Hatay : 32°C – Kıyı kesimleri sağanak yağışlı

Trabzon : 27°C – İç kesimleri sağanak yağışlı

Erzurum : 35°C – Parçalı ve az bulutlu

Diyarbakır : 43°C – Az bulutlu ve açık

Gaziantep: 41°C – Az bulutlu ve açık

İSTANBUL’DA YAĞIŞ ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un birçok noktasında sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.