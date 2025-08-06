Moda markası Zara, İngiltere Reklam Standartları Otoritesi’nin (ASA) kararıyla iki reklamını yayından kaldırmak zorunda kaldı. Kurum, reklamlarda yer alan modellerin “sağlıksız derecede zayıf” göründüğünü ve bu durumun toplum sağlığı açısından sakıncalı olduğunu bildirdi.

GÖLGE VE SAÇ STİLİ ELEŞTİRİLDİ

ASA tarafından yapılan açıklamada, bir reklamda kullanılan gölgeler ve modele uygulanan geriye taranmış topuz saç stilinin, mankeni olduğundan daha zayıf gösterdiği belirtildi. Diğer reklamdaki poz ve düşük kesimli gömlek ise modelin “çıkıntılı köprücük kemiklerini” ön plana çıkardığı gerekçesiyle eleştirildi.

Kurul, bu görsellerin mevcut halleriyle bir daha kullanılmaması gerektiğine ve moda markasının gelecekteki tüm reklamlarında daha sorumlu davranması gerektiğine hükmetti.

ZARA: “MODELLERİN SAĞLIK DURUMU İYİYDİ”

BBC’nin haberine göre Zara, tartışmalı reklamları yayından kaldırdığını ve görsellerde yer alan iki modelin fotoğrafların çekildiği esnada sağlık durumlarının iyi olduğunu belgeleyen tıbbi raporların mevcut olduğunu söyledi.

Şirket ayrıca, söz konusu reklamların sadece uygulama ve web sitesinde yayımlandığını, doğrudan hiçbir şikayet almadığını belirtti.

“ÇOK KÜÇÜK IŞIK DÜZENLEMELERİ YAPILDI”

Perakendeci, reklam görsellerine yalnızca “çok küçük ışık ve renk düzenlemeleri” uygulandığını ifade etti. Şirket, 2007 yılında yayımlanan Fashioning a Healthy Future adlı raporda yer alan tavsiyelere uyduğunu da duyurdu.

Özellikle üçüncü tavsiyeye dikkat çeken Zara, modellerin yeme bozuklukları açısından uzman doktorlarca kontrol edilip sağlık raporu sunmaları gerektiğini hatırlattı.

MARKS & SPENCER VE NEXT DE GÜNDEMDEYDİ

Reklam Standartları Otoritesi yıl içinde başka markaların da reklamlarını benzer gerekçelerle yasaklamıştı. Temmuz ayında Marks & Spencer’ın bir reklamı, modelin bacaklarının ince görünmesinin “sorumsuz” şekilde sunulduğu gerekçesiyle yasaklandı.

Next markası ise, kararın aksine modelin “zayıf ama sağlıklı ve formda” bir vücuda sahip olduğunu savundu.