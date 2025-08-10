Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nun düzenlediği “Anadolu Sohbetleri” etkinliğinde toplu sözleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 milyon emekli memuru doğrudan etkileyen görüşmelerin 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında yürütüldüğünü hatırlatan Yalçın, 12 Ağustos’ta hükümetin ilk teklifini sunacağını söyledi.

“MEMURUN MAAŞI DÜŞÜK”

Kamuda aynı statüde çalışanlar arasında ücret dengesizliği olduğunu belirten Yalçın, “Ocak 2026 itibarıyla en düşük memur maaşının 67 bin liranın üzerinde olması gerekiyor. Bazıları ‘Memur-Sen’in teklifleri çok yüksek’ diyor. Memur-Sen’in teklifleri yüksek değil, memurun maaşı düşük” dedi.

Merkez Bankası’nın enflasyon hedeflerini değil, piyasadaki gerçekleri esas aldıklarını ifade eden Yalçın, Maliye Bakanlığı’nın teklifini bu doğrultuda beklediklerini söyledi.

“GÖREV VE EMEKLİ AYLIĞI ARASINDAKİ MAKAS KOPTU”

Emekli memurların yaşadığı gelir kaybına değinen Yalçın, “Eskiden emekli olan memur, görevdeyken aldığı ücretin yüzde 70-80’ini alırdı. Şimdi bu oran yüzde 50’nin altına düştü. 30 yıl çalışmış bir memur 25 bin lira emekli aylığı alıyor. Asgari ücret ise 22 bin lira. Bu maaşla hayatını sürdürmesi imkânsız” şeklinde konuştu.

“MASADA TEK TEKLİF MÜMKÜN”

Toplu sözleşme masasında kafa karışıklığını önlemek için diğer konfederasyonlarla ortak teklif sunabileceklerini belirten Yalçın, “Masaya en düşük devlet memuru maaşı 74 bin lirayı bulsun diye geldik. Bu rakam yüksek değil” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 2026 ve 2027 enflasyon hedeflerinin Memur-Sen için bağlayıcı olmadığını vurgulayan Yalçın, “Biz gerekçelerle değil, gerçeklerle yaklaşıyoruz” ifadelerini kullandı.